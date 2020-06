Coronavirus, in India record di contagi in un giorno

(Foto Afp)

Sono oltre 300mila, per la precisione 308.993, i casi confermati di Covid-19 in India dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Nuova Delhi, dando notizia di altri 11.458 contagi nelle ultime 24 ore, il dato più alto mai registrato nel Paese asiatico in un solo giorno. I morti in più rispetto a ieri sono invece 386, per un totale di 8.884.

E' la seconda volta consecutiva che in India si registrano più di diecimila contagi in un giorno. L'India si colloca così al quarto posto per numero di casi confermati nella mappa elaborata dalla Johns Hopkins University.