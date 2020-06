Londra, scontri tra manifestanti di destra e polizia

(Afp)

Momenti di tensione a Londra, dove centinaia di persone scese in strada malgrado l'invito a tenersi lontani dalla manifestazioni hanno affrontato la polizia con un lancio di bottiglie. Gruppi nazionalisti e attivisti di estrema destra si sono riuniti nelle strade della capitale sostenendo di voler proteggere le statue e i simboli della storia nazionale contro le aggressioni dei dimostranti antirazzismo. Centinaia di persone hanno raggiunto il Cenotafio a Whiteall e la statua di Winston Churchill in Parliament Square. Gruppi di manifestanti di destra si sono poi diretti verso Trafalgar Square. La polizia ha cercato di impedire loro di raggiungere Hyde Park, dove si stava svolgendo una manifestazione pacifica antirazzismo. Gli organizzatori del Black Lives Matter avevano chiesto ai manifestanti di non partecipare alle marce contro il razzismo in programma per il fine settimana per paura dell'intervento dei gruppi di destra.