Mini festeggiamento a Windsor per il compleanno ufficiale di Elisabetta

Compleanno ufficiale in versione ridotta oggi per la Regina Eiisabetta, in segno di rispetto per le vittime dell'epidemia di Covid. Una mini parata e la banda delle Welsh Guards, distanziate fra di loro come previsto dalle norme introdotte dal governo per evitare nuovi contagi, hanno celebrato i 94 anni della sovrana, in occasione del festeggiamento pubblico del compleanno che cade per Elisabetta il 21 aprile e che viene sempre, a parte l'eccezione di oggi e del 1055, celebrato nel centro di Londra con la cerimonia del "Trooping of the Colour": con colpi di cannone e acrobazie aeree.

Il marito della regina, Philip, che ha compiuto 99 anni mercoledì, non ha preso parte all'evento trasmesso in diretta dalla Bbc. Elisabetta, oggi alla sua prima comparsa pubblica dopo il lockdown, era da sola.