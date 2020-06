Ue, ecco dove si può andare e come viaggiare sicuri

Foto AFP

E' on line il sito Re-Open Eu (https://reopen.europa.eu), piattaforma web pensata dalla Commissione Europea per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa. Il sito fornirà informazioni "in tempo reale" sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri, concentrando in un unico sito informazioni che sono accessibili, ma che spesso sono difficili da raccogliere perché sparse su diversi siti nazionali, talora solo nella lingua nazionale.

Re-open Eu include anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica, tra cui il distanziamento sociale o l'uso della mascherina e altre informazioni utili sull'offerta turistica a livello nazionale e dell'Ue. Il sito, auspica la Commissione, dovrebbe consentire agli europei di prendere decisioni "responsabili e consapevoli" su come gestire i rischi residui connessi al coronavirus Sars-Cov-2 nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in seguito.

Per Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, "dopo settimane di confinamento, le frontiere interne dell'Ue stanno riaprendo. Il sito web Re-open Eu che oggi presentiamo offrirà ai viaggiatori un facile accesso alle informazioni necessarie per programmare gli spostamenti con fiducia e non correre rischi durante il viaggio. Ciò aiuterà anche i piccoli ristoratori e proprietari di alberghi e le città di tutta Europa a trarre ispirazione dalle soluzioni innovative sviluppate da altri".

Per Mariya Gabriel, commissaria per l'Innovazione, "il vasto e ricco patrimonio culturale dell'Europa è uno dei nostri principali punti di forza. Tuttavia, l'impossibilità di viaggiare e la chiusura della maggior parte dei luoghi d'interesse in questi ultimi mesi sono state un duro colpo per la cultura e il turismo. La piattaforma Re-open Eu offre informazioni aggiornate ed essenziali per consentirci di ricominciare a esplorare l'Europa in modo sicuro".

La nuova piattaforma, disponibile anche in una versione mobile (app basata sul web), mira ad aiutare chiunque viaggi nell'Ue, accentrando in un unico sito le informazioni aggiornate della Commissione e degli Stati membri. Una mappa interattiva consente di consultare le informazioni, gli aggiornamenti e i consigli per ciascuno Stato membro dell'Ue. La piattaforma, accessibile sia come app che come sito web, sarà disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'Ue.

Inoltre, la piattaforma contiene informazioni sui sistemi dei buoni di sostegno, che consentono ai consumatori di dimostrare fedeltà al loro hotel o ristorante preferito acquistando buoni per futuri soggiorni o pasti dopo la riapertura, in modo da aiutare il settore alberghiero europeo a ripartire man mano che le restrizioni vengono revocate e le frontiere riaperte. I buoni di sostegno aiuteranno le imprese a superare i problemi di liquidità, incassando per servizi che verranno forniti in un secondo momento. L'importo pagato dal cliente va direttamente al prestatore di servizi. Con la creazione della pagina dedicata a questo servizio la Commissione "intende contribuire a collegare meglio le imprese partecipanti e i clienti interessati, in particolare quando viaggiano all'estero".