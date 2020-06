Coronavirus, Messico: "Chiusura confine con Usa fino al 21 luglio"

(FOTO AFP)

Messico e Stati Uniti prorogheranno fino al 21 luglio la chiusura dei 3.200 chilometri di confine. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri messicano. La chiusura, entrata in vigore il 21 marzo a causa della pandemia di coronavirus, è già stata prorogata due volte. Il provvedimento non si applica agli scambi commerciali, ai servizi sanitari e ai lavoratori transfrontalieri. Washington non ha ancora confermato la proroga.