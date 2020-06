(Afp)

In Russia si sono registrati 8.248 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 545.458 il totale delle persone contagiate. Lo hanno riferito le autorità sanitarie di Mosca, aggiornando a 7.248 il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, 193 in più rispetto a ieri.