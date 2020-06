Maddie, i genitori: "Mai ricevuto lettera procura su sua morte"

(Fotogramma)

I genitori di Maddie hanno smentito di aver ricevuto una lettera della procura tedesca che li avvisa di avere prove della morte della figlia, scomparsa nel 2007 all'età di 3 anni. "La notizia ampiamente riportata che abbiamo ricevuto una lettera delle autorità tedesche che dichiara l'esistenza di prove della morte di Madeleine è falsa", hanno scritto Kate e Gerry McCann sul loro sito, aggiungendo che quanto riportato dalla stampa britannica ha "provocato ansia non necessaria ad amici e familiari, perturbando ancora una volta le loro vite". I coniugi McCann hanno inoltre ribadito che gli unici commenti che possono essere loro attribuiti sono quelli pubblicati sul loro sito.

Dal canto suo il procuratore tedesco che segue il caso, Hans Christian Wolters, ha detto all'agenzia stampa Dpa, di aver inviato della corrispondenza ai McCann, ma non ha voluto rivelarne il contenuto. Gli inquirenti tedeschi hanno recentemente annunciato di sospettare un uomo in carcere, il 43enne Christian Brueckner, di aver rapito e ucciso la bambina, scomparsa da un resort in Portogallo dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori. L'uomo, che ha precedenti per molestie sessuali contro i minori e all'epoca si trova in Portogallo, sta scontando una condanna per droga a Kiel. E' stato posto ora in isolamento di fronte al rischio che venga aggredito dagli altri carcerati.

L'avvocato di Brueckner ha chiesto il suo rilascio su cauzione, ma il tribunale di Kiel ha deferito oggi il caso alla corte di Braunschweig, sostenendo che ha seguito meglio il caso.