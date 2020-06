(Afp)

Otto giorni dopo essere stata dichiarata Covid-free, la Nuova Zelanda non lo è più. Le autorità sanitarie hanno dato notizia di due nuovi contagi, i primi in quasi tre settimane. Si tratta di due donne, parenti, tornate dal Regno Unito. In Nuova Zelanda sono stati registrati oltre 1.500 casi di coronavirus e 22 decessi.