Coronavirus, in India quasi 12mila morti: più di duemila in un giorno

(Afp)

Sono quasi dodicimila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus, 2.004 in un solo giorno. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano, che a 100 giorni dallo scoppio della pandemia nel Paese aggiorna a 11.903 il totale delle vittime. E' invece salito a 354.065 il totale delle persone contagiate dal Covid-19.