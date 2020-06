Coronavirus, presidente Honduras ricoverato con polmonite

(Fotogramma)

Il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, è stato ricoverato in ospedale con una polmonite dopo aver annunciato che lui e la moglie sono risultati positivi al test per il Covid-19. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa Francis Contreras, portavoce del Sistema nazionale di gestione dei rischi, sottolineando che Hernàndez è in buone condizioni.