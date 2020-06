Oms: "Se virus è sorvegliato, non servono lockdown totali"

(Afp)

"C'è sempre la possibilità che il virus riemerga, ma più la sorveglianza sanitaria è sofisticata e sensibile, meno dure dovranno essere le misure di controllo e non ci dovranno essere lockdown totali, ma magari solo in alcune aree o comunità". Lo ha sottolineato Mike Ryan, il capo del programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.

"I governi - ha aggiunto - devono quindi lavorare sulla sorveglianza sapendo dove sta il virus, gestendolo, analizzando. Capendo le specifiche situazioni e i contesti si possono applicare misure molto meno dure e non si dovrà più decidere se fare o non fare un lockdown esteso, si potrà agire in maniera precisa, con un approccio modulato".