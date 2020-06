Usa, aerei militari russi sfiorano due volte l'Alaska

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Aerei da guerra americani hanno intercettato per due volte la notte scorsa formazioni di aerei militari russi che avevano violato la zona di identificazione aerea in corrispondenza dell'Alaska. La formazione aerea russa era composta, la prima volta, da due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 e un A-50, la seconda da due Tu-95 e un A-50, ha reso noto il Comando aerospaziale americano (Norad) precisando che si tratta dell'ottava intrusione da parte russa in corrispondenza di Canada e Alaska quest'anno.