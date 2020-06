Coronavirus, in India 13.586 nuovi casi

(Foto Afp)

L'India ha fatto registrare il record di casi di coronavirus in un giorno. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi, infatti, ha annunciato che sono 13.586 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 380.532. I decessi in più rispetto a ieri sono 336 ed il bilancio sale così a 12.573 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Chennai è di nuovo in lockdown. Le autorità indiane, riferisce il giornale Hindustan Times, hanno imposto nuovamente il lockdown, fino al 30 giugno, in questo distretto dell'India meridionale e in quelli di Thiruvallur, Kancheepuram e Chengalpet. Garantiti i servizi essenziali, restano aperti solo i negozi di alimentari.

Chennai, sesta città indiana per dimensioni e capitale dello stato di Tamil Nadu, registra più di 37.000 casi di coronavirus su oltre 52.000 accertati in tutto lo stato. In India, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i contagi sono più di 380.500 con oltre 12.500 decessi.