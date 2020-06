Di Maio ad Ankara: "Turchia importante partner commerciale"

''La Turchia è un importante partner commerciale per il nostro Paese, con un interscambio annuo di quasi 18 miliardi di euro. E' fondamentale dunque per le nostre imprese e per la nostra economia rafforzare i rapporti''. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, giunto ad Ankara per un incontro con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu.

''Continuiamo a lavorare per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia agevolando l'export del nostro Made in Italy'', ha aggiunto Di Maio postando sui social immagini del suo incontro con il capo della diplomazia turca.

''L'Italia è un partner strategico'' della Turchia e ''continueremo a lavorare'' insieme ''nel prossimo futuro', ha dichiarato Cavusoglu nel corso di una conferenza stampa congiunta con Di Maio. ''Faremo tutto il possibile per aumentare il volume dei nostri scambi commerciali'', ha aggiunto Cavusolu.

''L'Italia -ha sottolineato- ha una posizione costruttiva nel Mediterraneo orientale. Siamo pronti a collaborare con l'Italia per permettere che la regione sia un lungo di cooperazione e non di conflitti''.