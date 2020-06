"Centomila per Trump a Tulsa, siamo nei guai": l'allarme di Michael Moore

(Fotogramma)

"Hanno iniziato a fare la fila martedì a Tulsa per il comizio di Trump. Sono attese 100.000 persone! Trump non ha perso nulla della sua base e sono più famelici che mai. Dormi sul marciapiede per cinque notti solo per entrare per vedere Trump? Quella è devozione. Guai a dare per scontato Trump, guai a pensare che non possa vincere. Non pensiate che non possa vincere". E' il 'warning' che Michael Moore lancia con un post su Facebook. Il regista, da sempre schierato contro la presidenza Trump, evidenzia segnali nella giornata in cui The Donald tornerà ad arringare i suoi sostenitori a Tulsa, in Oklahoma.

"Non pensiate che non possa vincere. Non siate presuntuosi dicendo che non può conquistare la Casa Bianca perché, francamente, siete molto simili a voi stessi 4 anni fa, quando dicevate che questo paese non avrebbe piazzato un clown nello Studio Ovale", prosegue. "Quante persone si metterebbero in fila cinque giorni solo per sentire parlare Joe Biden? 12? 5? Nessuna?", dice spostando l'attenzione sul campo dem. "Non pensiate che non abbiamo un problema qui".