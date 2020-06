Consigliere di Trump: "Covid-19 generato in Cina"

(Afp)

Il Covid-19 è "il prodotto del Partito comunista cinese, sappiamo che il virus è stato generato in Cina". A dirlo è Peter Navarro, consigliere per il commercio del presidente Usa Donald Trump. Intervenendo alla Cnn, Navarro ha detto di non poter affermare se il virus sia stato creato di proposito nei laboratori cinesi, ma ha però sottolineato come il coronavirus sia stato "generato" in Cina.