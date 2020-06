Sparatoria a Minneapolis, 1 morto e 11 feriti

(Afp)

Una persona è rimasta uccisa e 11 sono state ferite nel corso di una sparatoria avvenuta nella notte a Minneapolis. Secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dai media Usa, la sparatoria è iniziata poco prima dell'una del mattino di domenica. La vittima è un uomo, non ancora identificato. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale e non sono in pericolo di vita. Secondo il quotidiano Star Tribune di Minneapolis la polizia non ha effettuato alcun arresto. Non sono ancora chiari i motivi della sparatoria.