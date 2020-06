Coronavirus, Brasile chiude confini per altri 15 giorni

(Afp)

Il Brasile ha prolungato la chiusura dei confini per altri 15 giorni a causa dell'epidemia di coronavirus, che nel paese ha provocato più di 50mila morti e un milione di contagi. Lo ha reso noto la gazzetta ufficiale, citata dai media brasiliani.

Con questo provvedimento rimane vietato l'ingresso nel paese a quanti arrivano dall'estero, eccetto i cittadini brasiliani, gli stranieri residenti in Brasile, i membri di missioni diplomatiche e chi trasporta merci.

Nel paese in una settimana sono morte 7.285 persone per complicanze legate al coronavirus, come emerge dai dati diffusi dal ministero della Sanità brasiliano, che parla di oltre mille morti al giorno nel periodo compreso tra il 15 e il 21 giugno. Nella stessa settimana sono stati almeno 217.414 i nuovi casi di Covid-19.

Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di positivi, 1.083.341, e per numero di morti, 50.591, secondo la Johns Hopkins University.