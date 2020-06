Coronavirus, in India 445 morti e 14.821 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

L'India ha fatto registrare per l'11esimo giorno consecutivo oltre 10mila nuovi casi di coronavirus. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi, infatti, ha annunciato che sono 14.821 i contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore, per un totale di 425.282. I decessi in più rispetto a ieri sono 445 ed il bilancio sale così a 13.699 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Finora le persone guarite sono oltre 237mila, mentre i casi 'attivi' restano 174.387.