Coronavirus, in Russia altri 7.600 nuovi casi

(Afp)

In Russia, terzo Paese al mondo per numero di contagi, le autorità sanitarie hanno annunciato altri 7.600 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 592.280 infezioni registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Secondo la task force russa per la risposta al coronavirus, rispetto a ieri si contano anche 95 decessi in più, per un totale di 8.206.