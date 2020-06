Italexit, Sgarbi: "Noi in Europa come mendicanti"

Foto Fotogramma

"Vi piace questa idea di Europa? È migliorata la vostra vita? L'Italia aveva una sua dignità di Paese, una sua moneta, anche un ruolo strategicamente significativo in politica estera. Oggi siamo lì, come mendicanti, a chiedere anche di respirare". Lo scrive Vittorio Sgarbi lanciando su Facebook la raccolta firme per l'Italexit, l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, insieme al Comitato promotore 'Libera l'Europa - Uexit'. "Non bisogna avere paura di cambiare -aggiunge Sgarbi-. Per questo ho deciso di sostenere il referendum per il recesso dell’Italia dall’Unione Europea. Ma abbiamo bisogno delle firme. Bastano pochi minuti recandoti nella segretaria del tuo Comune. Condividi questo appello".