Usa, sparatoria a Charlotte: due morti

Afp

Due persone sono state uccise e altre sette sono rimaste ferite in una sparatoria a Charlotte, città principale della Carolina del nord. Lo ha dichiarato il vice capo della polizia di Charlotte, Johnny Jennings, nel corso di una conferenza stampa. In base alle prime informazioni sembra che più persone abbiano sparato alle prime ore di oggi, ma non è chiaro se ci siano stati dei fermi. Quando è intervenuta, la polizia ha trovato centinaia di persone in strada, ha spiegato Jennings.