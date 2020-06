Covid, record in Bolivia: 1.105 nuovi casi

Afp

Record di nuovi contagi in Bolivia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.105 positivi. Lo riferisce il ministero della Sanità di Bogotà, aggiornando a 24.493 il totale dei positivi. Sale invece a 820 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 47 in più rispetto a ieri, come riferisce l'agenzia di stampa Abi.

La regione maggiormente colpita dalla pandemia è quella di Santa Cruz, con 15.067 casi in totale, 568 nelle ultime 24 ore. Il ministro della Sanità Eidy Roca ha previsto che il picco della pandemia in Bolivia, dove si potrebbe raggiungere quota 130mila casi, si potrebbe registrare la prima settimana di settembre.