Covid, sesta vittima a Hong Kong dopo 'picco' nuovi casi

Afp

Hong Kong registra un'altra vittima a causa della pandemia di coronavirus. Si tratta, secondo la Rthk, di un 72enne che il 4 giugno era risultato positivo ai test per il Covid-19 nonostante non mostrasse alcun sintomo. L'uomo, che il 10 giugno era stato trasferito in terapia intensiva per un repentino peggioramento delle sue condizioni, è morto nella notte al Prince of Wales Hospital ed è la sesta vittima del coronavirus a Hong Kong, dove domenica si era registrato il quinto decesso dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

La notizia della sesta vittima arriva dopo che ieri sono stati confermati 30 nuovi casi 'importati' di Covid-19 nell'ex colonia britannica, il dato più alto da oltre due mesi. Secondo il South China Morning Pos, infatti, mai si erano registrati tanti contagi in un solo giorno dal 3 aprile, quando vennero accertati 43 nuovi casi 'importati' e di trasmissione locale. A Hong Kong, ha riportato stamani l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, sono in totale 1.161 i casi di coronavirus.