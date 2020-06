Venezuela, Maduro disposto a incontrare Trump "se c'è rispetto"

Afp

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha detto che ''quando sarà necessario'' è disposto a incontrare l'omologo americano Donald Trump e a ''dialogare in modo rispettoso'' con lui. Ricordando l'incontro avuto nel 2015 con l'allora vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Maduro ha detto all'agenzia di stampa Avn che, allo stesso modo, potrebbe incontrare Trump. Con Biden, ha ricordato Maduro, il dialogo è stato ''lungo e condotto in modo rispettoso''.

All'apertura mostrata da Trump riguardo a un incontro con Maduro, il presidente venezuelano ha detto che ''la mia risposta è che, così come durante l'incontro con Biden abbiamo parlato a lungo e in modo rispettoso, allo stesso modo, quando sarà necessario, sono disposto a dialogare con il presidente Donald Trump". L'incontro con Biden a cui fa riferimento Maduro si svolse a margine della cerimonia di investitura dell'allora presidente brasiliana Dilma Rousseff. Anche in quell'occasione, Maduro aveva chiesto che i rapporti tra Stati Uniti e Venezuela fossero basati sul ''rispetto reciproco, né più, né meno''.