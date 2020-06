Coronavirus, 9,2 milioni di casi nel mondo: oltre 477mila morti

(Afp)

Più di 9,2 milioni di casi e 477mila morti nel mondo per il Coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Gli Usa sono al primo posto sia per numero di contagi (2.347.022) che per decessi (oltre 121mila), seguiti dal Brasile (1.145.906 casi e 52.645 morti). Per numero di casi seguono Russia (598.878), India (456.183), Gb (307.682), Perù (260.810), Cile (250.767), Spagna (246.752), Italia (238.833) e Iran (209.970). Tra i paesi con maggior numero di decessi, invece, secondo i dati della Johns Hopkins, dietro Stati Uniti e Brasile ci sono la Gran Bretagna con 43.011 morti, l'Italia con 34.675 e la Francia con 29.723.