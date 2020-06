Covid, 55 nuovi casi a Tokyo: primo picco da inizio maggio

Afp

Tokyo segnala 55 nuovi casi di coronavirus. Si tratta, riportano i media locali, del dato più alto dal 5 maggio, quando vennero segnalati 57 casi, e del dato più alto dalla revoca dello stato d'emergenza, lo scorso 25 maggio. Anche la vicina prefettura di Saitama, come riferisce l'agenzia Dpa, segnala 12 nuovi casi, il bollettino più alto da inizio maggio, quando anche qui è finito lo stato d'emergenza.

Ad oggi, secondo i dati riportati dall'emittente Nhk, il Giappone ha confermato 18.755 casi di Covid-19, compresi 712 relativi alla nave da crociera Diamond Princess che a febbraio è stata in quarantena nel porto di Yokohama, e 978 decessi. Proprio ieri il Giappone è stato costretto a uno stop - motivato da problemi tecnici - per la sua app concepita per la lotta al coronavirus.