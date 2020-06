Trump: "Vogliono buttare giù le statue di Gesù"

(Afp)

Entro la settimana "firmerò un forte ordine esecutivo" per la protezione dei monumenti. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, in riferimento all'abbattimento di statue e monumenti associati al razzismo negli Stati Uniti. "Adesso puntano a Gesù Cristo - ha detto - A George Washington, ad Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Non succederà, non succederà fintanto che io sarò qui".

