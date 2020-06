Brasile, quasi 40mila casi in 24 ore. Bolsonaro: "Potrei aver avuto il Covid"

(Afp)

Il ministero della Sanità del Brasile ha riferito di altri 1.141 morti collegati al coronavirus, aggiornando a 54.971 il totale delle persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate al Covid-19. Sono invece 1.228.114 le persone contagiate nel Paese, 39.483 in più rispetto a ieri. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, che con i suoi 248.587 casi confermati ha superato l'Italia. Il ministero dell'Economia Paulo Guedes ha annunciato che sabato partirà una terza fase di aiuti di emergenza per far fronte alla crisi economica causata dal Covid-19.

Intanto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che potrebbe aver contratto il coronavirus e che, forse, si sottoporrà nuovamente al test. ''Potrei fare un test per vedere se ho gli anticorpi'', ha scritto Bolsonaro su Facebook. Già diverse settimane fa Bolsonaro aveva effettuato due test per verificare un eventuale contagio, ma entrambi erano risultati negativi