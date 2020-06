(Afp)

Sono 687 i nuovi casi di coronavirus in Germania e sei le vittime nelle ultime 24 ore secondo il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Salgono così a 193.243 i contagiati in totale, mentre sono 8.954 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.