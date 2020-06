Coronavirus, quasi 360mila casi e oltre 9mila morti in Africa

(Afp)

Sono quasi 360mila i casi di coronavirus confermati in Africa dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell'Unione Africana (Ua). In base al bollettino diffuso oggi, i casi nel continente sono 359.408, mentre è salito a 9.283 il totale delle vittime. Sono invece 173.057 le persone guarite dall'infezione.

A essere maggiormente colpito, in termini di contagi, è il Sudafrica con 124.600 positivi, seguito dall'Egitto con 62.800. Quest'ultimo è invece il Paese africano che ha registrato il maggior numero di vittime, 2.600, seguito dal Sudafrica con 2.300, dal Sudan con 572, dalla Nigeria con 554 e dal Camerun con 313.