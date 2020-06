Porta Bataclan con opera Banksy, in Francia 6 arresti per furto

Foto Fotogramma

La polizia francese ha arrestato sei persone in relazione al furto del graffito di Banksy disegnato su una porta di emergenza del Bataclan - teatro dell'attacco terroristico che fece 90 morti il 13 novembre 2015 - rubato il 26 gennaio dello scorso anno a Parigi. I sei sospetti sono in custodia preventiva, stando a quanto fonti hanno confermato oggi alla Dpa. Due persone sono state accusate formalmente del furto, le altre di complicità. L'opera è stata ritrovata in un casolare a Sant'Omero, in provincia di Teramo. I sospetti sono stati arrestati nei distretti dell'isère e della Haute Savoie nei giorni scorsi.