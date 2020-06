Coronavirus India, quasi 20mila positivi al test nelle ultime 24 ore

(Afp)

In India si sono registrati quasi 20mila nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore, 19.906 per esattezza, mentre in diversi stati si è aumentato il numero dei test condotti. Ora il numero dei contagi totale è di 528.859, che fa dell'India il quarto Paese più colpito dall'epidemia, dopo Stati Uniti, Brasile e Russia. I decessi sono 16.095. Ieri, ha reso noto il consiglio indiano per la ricerca medica, sono state testate oltre 231mila persone, il doppio dei test quotidiani che venivano condotti un mese fa. Le città indiane, in particolare Mumbai, Delhi e Chennai sono le maggiormente colpite.