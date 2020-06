Coronavirus, superate le 500mila vittime nel mondo

Foto AFP

Ha superato la soglia dei 500mila morti il numero delle vittime per coronavirus nel mondo. In base ai dati della Johns Hopkins University, i decessi sono 500.108. Gli Usa sono il Paese con il bilancio più alto, con 125.714 morti. Sono oltre 10 milioni i contagi per coronavirus nel mondo, con gli Stati Uniti che rimangono il paese più colpito anche per numero di casi.