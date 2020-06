Bangladesh, scontro tra traghetti: decine di morti e dispersi

(Afp)

Almeno 23 persone sono morte in Bangladesh quando un traghetto si è ribaltato dopo una collisione con un'altra imbarcazione nelle acque del fiume Buriganga, nei pressi di Dacca. Tra le vittime, riportano i media locali, ci sarebbero tre bambini e sei donne. Alcune persone sarebbero riuscite a mettersi in salvo e alcune fonti parlano di almeno 10-15 superstiti. Secondo le autorità a bordo dell'imbarcazione c'erano più di 50 passeggeri, ma un superstite ha detto in tv che in realtà erano almeno 100.