Coronavirus, in Cina approvato vaccino per uso militare

Afp

Le Forze armate cinesi hanno approvato un vaccino contro il coronavirus da utilizzare all'interno dei suoi ranghi. L'azienda di Hong Kong CanSino Biologics che lo ha sviluppato, insieme all'Istituto di biotecnologia di Pechino, parte dell'Accademia militare per le scienze mediche, ha riferito che il vaccino ha "un profilo di sicurezza buono" ed il potenziale per prevenire la malattia causata dal nuovo coronavirus. Secondo CanSino, scrive lo "Straits Times", la commissione militare centrale cinese ha approvato l'uso per un anno del vaccino il 25 giugno scorso. L'azienda ha poi precisato di non poter garantire che il vaccino venga commercializzato.