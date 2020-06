Coronavirus, a Pechino 7 nuovi casi. Isolata zona alle porte della capitale

(Afp)

Pechino registra sette nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19 rispetto ai 14 segnalati ieri. La Commissione sanitaria della capitale cinese ha anche riferito di un nuovo caso relativo a un soggetto asintomatico e di altri quattro casi sospetti. Dall'11 al 28 giugno, secondo i dati ufficiali, sono 318 i casi confermati a Pechino, dove un focolaio nel mercato all'ingrosso di Xinfadi ha riportato l'allerta ai massimi livelli dopo che per 57 giorni non si erano registrati casi di trasmissione locale.

Nella contea di Anxin, a circa 150 chilometri da Pechino è stato imposto il lockdown per 500mila persone. Solo una persona per famiglia potrà uscire, solo una volta al giorno, per comprare alimenti e medicine.

A livello nazionale, stamani le autorità sanitarie hanno segnalato in tutto 12 nuovi contagi: i sette di Pechino più cinque 'importati', tre dei quali nella provinca di Sichuan, uno in quella di Liaoning e l'altro a Shanghai. I dati ufficiali indicano un totale di 1.907 casi 'importati' dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 84 pazienti che restano ricoverati. Il bilancio della Commissione sanitaria nazionale parla inoltre di 83.512 contagi con 4.634 decessi e 78.460 guarigioni.