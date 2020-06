Merkel e il 'mistero' della mascherina

(Afp)

Come mai la cancelliera Angela Merkel non viene vista con indosso la mascherina? La domanda le è stata rivolta durante la conferenza stampa che ha tenuto con il presidente francese Emmanuel Macron vicino Berlino.

"Se seguo le regole di distanziamento sociale non ho bisogno di mascherina. Se invece non le posso seguire e per esempio, mi trovo in un negozio di alimentari, in quel caso ovviamente non ci incontriamo", ha risposto la cancelliera.

"In caso contrario mi avreste visto con la mascherina. Ma non vi dirò quando e dove andrò in un negozio di alimentari", ha aggiunto, rassicurando poi i giornalisti sul fatto che rispetta le regole stabilite dal Robert Koch Institut.