Usa, sparatoria davanti sede Amazon: un morto e due feriti

Afp

Un morto e due feriti in una sparatoria avvenuta a Jacksonville, in Florida, davanti a una sede Amazon, dove alcune persone erano in fila per fare domanda di lavoro.

L'assistente capo dell'ufficio dello sceriffo Brian Kee ha detto che, intorno alle 14, due uomini armati di pistole sono scesi da un'auto argentata e hanno iniziato a sparare alle persone in fila. Secondo le autorità, non si è trattato di una sparatoria di massa: i due miravano alla vittima. "Stiamo cercando di determinare quale fosse il motivo per cui la stavano cercando - ha spiegato Kee -. Abbiamo circa 10 testimoni oculari sia all'interno che all'esterno della struttura". Al momento non sono scattati arresti.