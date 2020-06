Von der Leyen: "Niente ferie finché non c'è ok a Recovery"

(Afp)

Il Consiglio Europeo del 17-18 luglio potrebbe non bastare a raggiungere un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff 2021-27. "O troviamo" un'intesa "nel primo Consiglio - ha risposto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al quotidiano economico-finanziario tedesco Handelsblatt, che nel fine settimana le ha chiesto se possa essere necessario un secondo summit a luglio - oppure ce ne vorrà un secondo. In ogni caso, dobbiamo lavorare finché il pacchetto non sarà avviato. Fino ad allora, non possiamo permetterci una pausa estiva. L'Europa ha bisogno con urgenza di questo piano di ricostruzione. Siamo in una profonda crisi, come non ne abbiamo mai avute dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Fmi e l'Ocse si attendono che l'economia europea declini di oltre il 10%".