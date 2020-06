Coronavirus, Biden rinuncia ai comizi elettorali

(Afp)

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha annunciato che non terrà più comizi elettorali prima del voto di novembre a causa della pandemia di coronavirus. Una decisione opposta a quella del presidente Donald Trump. "Penso che questa sia la campagna più insolita nella storia moderna", ha detto l'ex vicepresidente durante un punto stampa nel Delaware, precisando che non terrà più comizi dal vivo. "Seguirò le consegne dei medici, non solo per me ma per il Paese. Ciò significa che non organizzerò incontri", ha sostenuto l'ex vice di Barack Obama.

Intanto nel Paese si registrano altri 370 morti. Lo hanno comunicato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo i quali si contano anche 35.664 nuovi casi. I dati portano a 126.739 morti e 2.581.229 contagi il bilancio della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria negli Usa.