Fauci: "Usa rischiano 100mila casi al giorno"

(Afp)

"Stiamo andando nella direzione sbagliata. Abbiamo oltre 40.000 nuovi casi al giorno. Non sarei sorpreso se arrivassimo fino a 100.000 al giorno, se questa situazione non cambia. Per questo sono molto preoccupato". Il professor Anthony Fauci, cardine della task force della Casa Bianca per il contrasto all'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, nell'audizione al Senato si dice allarmato per l'evoluzione del quadro. "Stiamo andando nella direzione sbaglia, chiaramente non siamo in totale controllo attualmente", afferma. "Penso sia importante dire a voi e al pubblico americano che sono molto preoccupato perché potrebbe andare molto male", ribadisce.

Fauci mostra un cauto ottimismo per la disponibilità di un vaccino all'inizio del 2021. Il mese prossimo, dice l'immunologo, inizierà negli Usa la fase tre della sperimentazione del vaccino, la cui efficacia sarà verificata "in inverno e nella prima parte del prossimo anno". Poi, aggiunge, "si spera ci saranno delle dosi disponibili" all'inizio del 2021.