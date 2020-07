Covid Brasile, quasi 60mila morti: 1.280 in più di ieri

(Afp)

Il Ministero della Salute del Brasile ha riferito di 1.280 decessi in più rispetto a ieri nel paese, per un totale di 59.594 decessi da Covid-19. I nuovi contagi sono 33.846, per un totale di 1.402.041 positivi, 790.040 dei quali hanno superato la malattia. Lo stato di San Paolo ha fatto registrare una cifra record di morti, con 365 nelle ultime 24 ore e 6.235 nuovi positivi.