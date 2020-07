Nuovo virus pandemico? "Sorvegliato dal 2011"

(Afp)

"Vorrei rassicurare sul fatto che il virus con potenziale pandemico individuato in Cina non è un nuovo virus, ma è sotto sorveglianza dal 2011, grazie a quanto osservato dalla rete globale sull'influenza". A evidenziarlo Mike Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa a Ginevra.

"La pubblicazione che ne parla, sì, è recente - ha precisato - ma è frutto proprio delle osservazioni e dei dati raccolti dalla rete di sorveglianza globale sull'influenza in questi anni e mostra l'importanza vitale di questo sistema, che tiene sotto costante controllo molti virus con potenziale pandemico, un controllo che proseguirà nel tempo".