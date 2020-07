Weinstein, accordo con le vittime: pagherà 19 milioni

(Afp)

Harvey Weinstein e il consiglio di amministrazione della sua ex casa di produzione hanno raggiunto un accordo da quasi 19 milioni di dollari con decine di vittime dell'ex produttore cinematografico che sta scontando 23 anni di prigione per l'aggressione e lo stupro di due donne. L'accordo è stato annunciato dalle attorney general di New York, Letitia James, e di Chicago, Elizabeth A. Fegan. Se sarà approvato dai giudici federali, tutte le partecipanti alla class action potranno chiedere risarcimenti tra i 7.500 e i 750mila dollari.