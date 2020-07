Caso Epstein, Fbi arresta l'ex compagna

(Fotogramma)

Ghislaine Maxwell, ex compagna, confidente e amica di Jeffrey Epstein è stata arrestata stamattina dall'Fbi in New Hampshire. La Maxwell, 58 anni, è accusata da diverse donne di avere facilitato o partecipato agli abusi compiuti da Epstein nei loro confronti. La Maxwell ha in precedenza negato ogni accusa. Il suo arresto giunge a quasi un anno esatto di distanza dall'arresto di Epstein, poi morto suicida nell'agosto 2019 nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan. La donna dovrebbe comparire oggi stesso davanti ad un giudice del tribunale federale del New Hampshire.