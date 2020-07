Myanmar, frana in una miniera di giada: almeno 113 morti

(Afp)

E' di almeno 113 morti il bilancio di una frana avvenuta in una miniera di giada nella regione di Hpakant, nel Myanmar settentrionale. Lo ha riferito in un post su Facebook il servizio dei vigili del fuoco del Paese asiatico. Fonti di polizia citate dai media della regione sostengono che le operazioni di soccorso sono state sospese a causa delle pesanti piogge. La regione è stata teatro nel 2016 di un'altra grave frana in una miniera costata la vita a 116 persone.