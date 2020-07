Trump, Corte d'appello sblocca 'libro verità' della nipote

(Fotogramma)

"L'esplosivo" libro verità della nipote di Donald Trump potrà essere pubblicato e distribuito. Lo ha deciso la corte d'appello della Corte Suprema dello stato di New York, annullando lo stop temporaneo che era stato imposto martedì. La nuova sentenza sblocca soltanto l'editore Simon & Schuster, che potrà continuare a distribuire copie di "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man," ("Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo" ), in vista della pubblicazione prevista per il 28 luglio.

Rimangono invece in vigore le limitazioni temporanee imposte a Mary Trump, figlia di Fred, un fratello defunto del presidente americano. Il suo avvocato ha già preannunciato un appello. A chiedere un ordine restrittivo contro la pubblicazione del libro era stato Robert, un altro dei fratelli Trump, che sostiene che la nipote abbia ha violato un accordo di riservatezza firmato quando è stata chiusa la disputa sul patrimonio di famiglia. Nel libro, già nella top ten dei bestseller per il successo di prenotazioni, Mary Trump promette di "gettare luce sulla buia storia della famiglia per spiegare come suo zio sia diventato l'uomo che ora minaccia la salute, la sicurezza economia e il tessuto sociale dell'intero mondo". Secondo quanto anticipato, la nipote di Trump rivelerebbe anche aneddoti piccanti sullo zio.