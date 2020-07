Trump: "Situazione sotto controllo, il virus scomparirà"

(Afp)

Nel giorno in cui gli Stati Uniti registrano una nuova cifra record, 50mila, nuovi casi di Covid 19, Donald Trump afferma che "ci sono alcune aree dove stiamo spegnendo gli incendi". Ma aggiunge di sperare che il virus "scomparirà".

"Credo che andrà tutto bene, credo che lo vedrete a breve", ha aggiunto parlando oggi alla Casa Bianca in quella che doveva essere una conferenza stampa ma è diventata una comunicazione del presidente visto che Trump non ha accettato domande dei giornalisti, molti dei quali intendevano chiedergli della vicenda delle taglie messe dai russi sui militari Usa in Afghanistan.

"Stiamo gestendo la crisi - ha aggiunto affermando che gli Usa, dove si sta registrando il massimo numero di contagiati e di morti per il virus, hanno fatto meglio di Cina ed Europa - stiamo mettendo la situazione sotto controllo".