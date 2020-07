Caso Regeni, Di Maio: "Per giungere a verità necessario ambasciatore al Cairo"

(Afp)

"Per giungere alla verità sulla vicenda di Giulio Regeni è necessario avere il nostro ambasciatore al Cairo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella conferenza stampa alla Farnesina che ha fatto seguito al suo incontro col collega austriaco Alexander Schallenberg.

"Come uomo di Stato so che stiamo facendo il meglio e il massimo per giungere alla verità", ha aggiunto Di Maio. "Comprendo il dolore e la rabbia della famiglia", ha sottolineato ancora, ricordando come gli apparati dello Stato che si stanno occupando del caso "non smettono mai di lavorare".

Il ministro degli Esteri ha riferito che la Farnesina ha chiesto all'ambasciatore egiziano in Italia "ulteriori approfondimenti" sulla vicenda di Giulio Regeni, che è "una ferita nazionale che riguarda tutto il Paese".